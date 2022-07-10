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Sözleşmeli personele güzel haber! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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Sözleşmeli personele güzel haber! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada asgari ücret ara zammı, 3600 ek gösterge sonrası sırada bunun olduğunu bildirdi. Peki, Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin, asgari ücrete zamdan yaptığı açıklamalarla kamuda çalışan 550 bin sözleşmeli personelin yüzünü güldürdü. Hem EYT hem de sözleşmeli personel sözü verildi. 3600 ek gösterge tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek sorusunu yöneltti. Peki, Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,

"Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.

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