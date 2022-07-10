Sözleşmeli personele güzel haber! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?
Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada asgari ücret ara zammı, 3600 ek gösterge sonrası sırada bunun olduğunu bildirdi. Peki, Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?
Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin, asgari ücrete zamdan yaptığı açıklamalarla kamuda çalışan 550 bin sözleşmeli personelin yüzünü güldürdü. Hem EYT hem de sözleşmeli personel sözü verildi. 3600 ek gösterge tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek sorusunu yöneltti. Peki, Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
"Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli personele güzel haber! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?
- %42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli Temmuz'da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Ödeme tarihleri netleşti! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A, 4B zamlı Temmuz maaşları ayın kaçında ödenecek?
- KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022-KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri
- Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!
- Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE | 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?
- Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?
- Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
- Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı