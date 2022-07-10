Sözleşmeli personele güzel haber! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin, asgari ücrete zamdan yaptığı açıklamalarla kamuda çalışan 550 bin sözleşmeli personelin yüzünü güldürdü. Hem EYT hem de sözleşmeli personel sözü verildi. 3600 ek gösterge tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek sorusunu yöneltti. Peki, Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?