4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman yatacak?
Emekli memur enflasyon maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli ve memurun 2022 Temmuz zammı belirlendi. Böylece emekli maaşlarına yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Emekli memur maaşları zamdan önce hesaplara yatırılmıştı. Bu yüzden memur emeklilerine zam farkı yatırılacak. Peki, 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı belirlendi. Memur emeklisinin maaşları zam öncesi ödendiği için bu ay içerisinde enflasyon farkı ödenecek. Bu kapsamda gözler enflasyon farkının verileceği tarihe çevrildi. Peki, 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.
İşte mesleklere göre memur maaşları:
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