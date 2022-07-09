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4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman yatacak?

Emekli memur enflasyon maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli ve memurun 2022 Temmuz zammı belirlendi. Böylece emekli maaşlarına yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Emekli memur maaşları zamdan önce hesaplara yatırılmıştı. Bu yüzden memur emeklilerine zam farkı yatırılacak. Peki, 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı belirlendi. Memur emeklisinin maaşları zam öncesi ödendiği için bu ay içerisinde enflasyon farkı ödenecek. Bu kapsamda gözler enflasyon farkının verileceği tarihe çevrildi. Peki, 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL

Emekli Memur (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.130 TL
Yeni maaş: 7.276 TL

Emekli Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 8.956 TL
Yeni maaş: 12.704 TL

Emekli Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 5.456 TL
Yeni maaş: 7.739 TL

Emekli Hemşire (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.128 TL
Yeni maaş: 7.274 TL

Emekli Mühendis (1/4)
Eski maaş: 6.433 TL
Yeni maaş: 9.125 TL

Emekli Teknisyen (Lise 1/4)
Eski maaş: 4.477 TL
Yeni maaş: 6.350 TL

Emekli Profesör (1/4)
Eski maaş: 12.238 TL
Yeni maaş: 17.359 TL

Emekli İmam-hatip
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Avukat (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

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