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Mardin'de belediye çalışanlarına net 2 bin lira zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Mardin’de belediye çalışanlarına net 2 bin lira zam

Mardin Büyükşehir Belediyesi, imzalanan ek protokolle, belediye bünyesinde çalışan işçilere net 2 bin lira zam yaptı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin’de göreve başladıkları günden itibaren bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent AŞ'de düzenlenen törende, belediye çalışanlarını temsil eden Hizmet-İş Sendikası ile belediye arasında ek protokol imzalandı.

İŞÇİLERE 2 BİN LİRA ZAM YAPILDI

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'in imzaladığı ek protokolle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışanlara 2 bin lira zam yapıldı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, Mardin'de göreve başladıkları günden itibaren bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

"EN ALT GRUPTAKİLER 7 BİN 206 LİRA ALACAK"

İşçi ücretlerine Ocak 2022'de asgari ücretteki yüzde 50'lik artış ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten yüzde 10, 15 ve 20 oranında ilave zam yaptıklarını anımsatan Demirtaş, şu bilgileri verdi:

"Yine işçilerimizin sosyal yardım kalemlerinden çocuk yardımı, yemek yardımı ve direksiyon primine yüzde 100, yakacak yardımına da yüzde 240 oranında artış sağlamıştık. Bugüne geldiğimizde, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan ve asgari ücreti 4 bin 250 liradan 5 bin 500 liraya çıkaran yüzde 30'luk artışa ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verdiğimiz haklara ilaveten, her işçimizin ücretine refah payı olarak seyyanen net 750 lira veriyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Yaptığımız bu iyileştirme ile 1. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 660 lira, 2. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 525 lira ve 3. grupta yer alan işçilerimiz de net 7 bin 206 lira maaş alacaklardır. Bu çalışma ile haziran ayında alınan her bir ücrete ortalama 2 bin lira maaş artışı gerçekleştirmiş olduk."

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