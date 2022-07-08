Mardin’de belediye çalışanlarına net 2 bin lira zam

"EN ALT GRUPTAKİLER 7 BİN 206 LİRA ALACAK"

İşçi ücretlerine Ocak 2022'de asgari ücretteki yüzde 50'lik artış ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten yüzde 10, 15 ve 20 oranında ilave zam yaptıklarını anımsatan Demirtaş, şu bilgileri verdi:

"Yine işçilerimizin sosyal yardım kalemlerinden çocuk yardımı, yemek yardımı ve direksiyon primine yüzde 100, yakacak yardımına da yüzde 240 oranında artış sağlamıştık. Bugüne geldiğimizde, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan ve asgari ücreti 4 bin 250 liradan 5 bin 500 liraya çıkaran yüzde 30'luk artışa ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verdiğimiz haklara ilaveten, her işçimizin ücretine refah payı olarak seyyanen net 750 lira veriyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Yaptığımız bu iyileştirme ile 1. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 660 lira, 2. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 525 lira ve 3. grupta yer alan işçilerimiz de net 7 bin 206 lira maaş alacaklardır. Bu çalışma ile haziran ayında alınan her bir ücrete ortalama 2 bin lira maaş artışı gerçekleştirmiş olduk."