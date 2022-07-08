Çay üreticilerine ödemeler başladı! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci SON DAKİKA duyurdu

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu yıl yeniden başlatılan 1/7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için dekara 7 bin 35 TL ödeme yapılmasına dair düzenleme yapıldı. Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı" açıklamasında bulundu.