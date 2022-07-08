Çay üreticilerine ödemeler başladı! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci SON DAKİKA duyurdu
Son dakika haberleri | Sosyal medyadan önemli bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı” ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu yıl yeniden başlatılan 1/7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için dekara 7 bin 35 TL ödeme yapılmasına dair düzenleme yapıldı. Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı" açıklamasında bulundu.
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