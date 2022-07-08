Fitch ABD’nin kredi notunu değiştirdi

"ENFLASYON TÜKETİCİYİ ETKİLEMEYE BAŞLAYACAK"

ABD'de 2022 ve 2023 yılı ortalama enflasyon beklentilerinin ise sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 3,7'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını etkilemeye başlayacağı ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarını artırdığına dikkati çekilen açıklamada, Çin'deki karantinaların ise tedarik zinciri sorunlarını şiddetlendirdiği ve temel mal fiyatları üzerinde baskı yarattığı kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, sıkı iş gücü piyasası koşullarının da nominal ücret enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.