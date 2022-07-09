500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?

e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi gündeme gelen 500 TL bayram harçlığı iddiaları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında geçtiğimiz dönemde açıklama gelmişti. Peki, e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?