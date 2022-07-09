500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?
e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili iddialar bu yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Peki, e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi?
e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi gündeme gelen 500 TL bayram harçlığı iddiaları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında geçtiğimiz dönemde açıklama gelmişti. Peki, e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.
Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.
Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.
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- 500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?
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