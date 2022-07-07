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Bakan Bilgin'den memur maaşlarına ilişkin flaş açıklama: Yüzde 41,7'lik zamla hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Bakan Bilgin’den memur maaşlarına ilişkin flaş açıklama: Yüzde 41,7’lik zamla hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için 6 ay sonra yaptığımız yüzde 41,7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından memur maaşlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

"ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATIYOR"

Bakan Bilgin paylaşımında, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9.707 LİRA"

Bakan ayrıca, en düşük memur maaşının 9 bin 707 lira olduğunu da ifade etti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ücretliler dahil emekli ve memurlar başta olmak üzere enflasyon karşısındaki azalışı telafi edecek adımlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı vermişti.

Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıklamıştı.

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