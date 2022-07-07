Son dakika: THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.