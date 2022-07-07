İhtiyaç sahiplerine 223,7 milyon lira dağıtıldı

"SOSYAL REFAHI EŞİT BİR BİÇİMDE DAĞITMA MÜCADELESİNDEYİZ"

Sosyal yardımları talep odaklıdan çıkarıp arz odaklı şekle dönüştürdüklerine dikkati çeken Yanık, "Vatandaşlarımız artık bize gelmiyor, biz onlara ulaşıyoruz. Bunu da yaparken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. 2002'den bu yana ürettiğimiz sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.