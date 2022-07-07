7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekliye ikramiye ödemeleri başladı. SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamında bulunan emekliler ikramiyelerin hangi gün yatacağını araştırıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili takvim belirlendi. Peki, 7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Milyonlarca emekli Temmuz'da çifte bayram yaşıyor. Enflasyon oranına göre maaş zamlarının belirlenmesinin ardından gözler bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilerin merakla araştırdığı ikramiye ödeme günleri belli oldu. Peki, 7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?
2 Temmuz'da başlayan emekli ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yani bugün tamamlanacak.
İşte SSK, Bağ-Kur, 4C ikramiye ödeme takvimi:
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor. Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor.
KİM, NE KADAR ALACAK?
* Emekli: 1.100 TL
* Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
* Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
* Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
* 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
* Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
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