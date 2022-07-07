7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor. Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor.