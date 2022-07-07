07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022
ABONE OL
7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekliye ikramiye ödemeleri başladı. SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamında bulunan emekliler ikramiyelerin hangi gün yatacağını araştırıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili takvim belirlendi. Peki, 7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Milyonlarca emekli Temmuz'da çifte bayram yaşıyor. Enflasyon oranına göre maaş zamlarının belirlenmesinin ardından gözler bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilerin merakla araştırdığı ikramiye ödeme günleri belli oldu. Peki, 7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

2 Temmuz'da başlayan emekli ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yani bugün tamamlanacak.

İşte SSK, Bağ-Kur, 4C ikramiye ödeme takvimi:

* 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

* 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

* 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.

YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor. Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor.

KİM, NE KADAR ALACAK?
* Emekli: 1.100 TL
* Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
* Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
* Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
* 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
* Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA