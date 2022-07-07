Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Türk savunma sanayiinden Afrika açılımı | Satışlar 8'e katlandı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile "Afrika açılımı" başlatıldı. Başkan Erdoğan ve bakanlar arka arkaya Afrika ülkelerine giderek ilişkilerin gelişmesini sağladı.
Geçen yıl savunma sanayiinin toplam cirosu 10 milyar doları bulurken Afrika ülkelerine satışlar bir yılda 8 kat arttı. Şimdi de ATAK helikopterleri Afrika semalarında uçmaya hazırlanıyor.
Geçen günlerde TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Afrika ülkeleri ile yapılan anlaşmalar ele alınırken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran önemli bilgiler paylaştı. Kıran, Afrika'daki büyükelçilik sayısının 44'e ulaştığını bildirdi.
Kıran şöyle devam etti: Temsilcilik ağımız siyasi, kültürel, insani bağlarımızı pekiştirdiği gibi ikili ticaretimizin artmasına da katkıda bulunuyor. Afrika'yla ticaret hacmimizin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 35 milyar dolara yükselmesi bunun bir göstergesi.
Üstlendiğimiz projelerin 80 milyar dolara, yatırımlarımızın 6 milyar dolara ulaşması Afrika'da kazan-kazan anlayışıyla rekabetçi bir konumda yer almamızı sağlıyor.
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