SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere her sene dini bayramlardan önce ikramiye veriliyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala gözler bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Peki, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara geçeceği bildirildi ve tarihler açıklandı. Peki, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.
İŞTE ÖDEME GÜNLERİ
9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:
1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;
- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,
- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,
2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,
3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,
tarihinde ödenecek.
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