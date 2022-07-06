Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün yapılan açıklamada bugünden itibaren benzine zam yapılacağı açıklanmıştı. Ancak zamlı fiyatların yansımaması nedeniyle zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece benzine beklenen zam iptal edildi. Benzine çarşamba gününden itibaren 96 kuruşluk bir zam öngörülüyordu. Karar, brent petrolün yüzde 5'i aşan kayıpla 107 doların altını görmesi ardından geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 6 Temmuz tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları: