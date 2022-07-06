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Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin mazot ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim sonrası dün benzine zam yapılacağı açıklaması gelmişti. Bu gelişmelerin ardından güncel akaryakıt fiyatları ve benzine zam gelip gelmediği araştırılmaya başlandı. Peki, benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün yapılan açıklamada bugünden itibaren benzine zam yapılacağı açıklanmıştı. Ancak zamlı fiyatların yansımaması nedeniyle zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece benzine beklenen zam iptal edildi. Benzine çarşamba gününden itibaren 96 kuruşluk bir zam öngörülüyordu. Karar, brent petrolün yüzde 5'i aşan kayıpla 107 doların altını görmesi ardından geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 6 Temmuz tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

6 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 25.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 26.68 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.72 TL

6 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 26.77 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.74 TL

6 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.03 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 26.79 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.43 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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