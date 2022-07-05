KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 9 gün olacak ve normalde KYK ödeme tarihleri içerisinde bayram tatili oluyor. Peki, KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?