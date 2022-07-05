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KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?

KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban bayramına çok az bir süre kaldı ve öğrenciler ile birçok emekli tatilin tadını çıkarmak istiyor. 9 güne çıkacak tatil ile birlikte öğrenciler alacakları burs ve kredilerle paralarını harcamak, bayramlık almak istiyorlar. Peki, KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?

KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 9 gün olacak ve normalde KYK ödeme tarihleri içerisinde bayram tatili oluyor. Peki, KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KYK BURSU KURBANDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi. Ödemelerin bayrama denk gelmesi sonucu ödemelerin tatilden önce gelmesi bekleniyor. Yine de bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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