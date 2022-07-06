Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? Milyonlarca emeklinin yılın ikinci altı ayında geçerli olacak maaş zammı belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 42,34 zam yapıldı. Şimdi ise gözler zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı belli oldu. Bu kapsamda emeklilere 2022 Temmuz ayı itibarıyla yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3.500 TL, SSK 2000 öncesi 4.687 TL, Bağ-Kur esnaf emeklisi maaşı 4.197 TL oldu. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar. Emekli maaş ödemesinin bayramdan önce yapılacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Ayrıca memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
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