06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? Milyonlarca emeklinin yılın ikinci altı ayında geçerli olacak maaş zammı belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 42,34 zam yapıldı. Şimdi ise gözler zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı belli oldu. Bu kapsamda emeklilere 2022 Temmuz ayı itibarıyla yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3.500 TL, SSK 2000 öncesi 4.687 TL, Bağ-Kur esnaf emeklisi maaşı 4.197 TL oldu. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar. Emekli maaş ödemesinin bayramdan önce yapılacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Ayrıca memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

SSK 2000 sonrası 3.500 TL
SSK 2000 öncesi 4.687 TL
Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA