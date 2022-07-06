“Future Of Technology” webinarında siber güvenlik konuşuldu

METAVERSE KAVRAMI İLE SANAL KİMLİK VE GERÇEK KİMLİK İÇ İÇE GEÇTİ

Şirketlerin siber saldırılar karşısında ne kadar güvende olduğu konusunda açıklamalar yapan Türkiye Bilişim Derneği 2'nci Başkanı M. Ali Yazıcı, "Pandemi dönemi yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımını artırdı. Şirketlerin 7/24 bilgiye erişim ihtiyacı hissetmesiyle siber saldırıların da yüzeyi bu yönde genişledi. Aynı zamanda metaverse kavramı ile birlikte gerçek kimlik ve sanal kimlik kavramları da iç içe girerek şirketlerin kendilerini korumasını daha zor hale getirdi" dedi. Yazıcı, bununla birlikte siber dayanıklılık kavramının da ortaya çıkmasıyla, tek bir çözüm yerine birden fazla çözümü doğru şekilde entegre etmenin ve doğru yönetecek insan kaynağının, değişen siber saldırılar karşısında şirketlerin direncinin artacağını belirterek; "En önemli unsur ise kişiye-kuruma özel çözümler ve şirketlerin ekosisteminde yer alan tedarikçisinden üreticisine değin tüm ekosistemin güvenliğini sağlamak" dedi.

'FARKINDALIK ARTMALI'

Panelde yer alan Eren Holding Kağıt Grubu BT Direktörü Baran Korukluoğlu, siber güvenlikte en çok konuşulan insan farkındalığına değinerek, bu farkındalığın pandemiyle birlikte artan siber saldırılarla doğru orantılı bir şekilde hızla geliştiğini söyledi. Korukluoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şirketlerin siber güvenlikte en çok dikkat etmesi gereken şey ayakları yere basan yatırımlar yapmaları. Ekosistemi güçlü tutmak gerek. Bunun için de kurgu düzgün yapılmalı ve gerçekten entegre ürünler ile bir sistem kurulmalı. Ayrıca kurum içi ve tedarikçiler gibi kurum dışı unsurların farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler ve uygulamalar hayata geçirilmeli. Gelişen teknolojiyle artan dijitalleşme sonrası bilgi teknolojileri ve operasyonel teknolojiler de iç içe girdi. Operasyon merkezleri ile diğer çözümler takip edilerek hızla gelişen tehditlere adapte olacak bir yapı oluşturulması gerekiyor. En küçük adımdan başlayarak hızlanıp temelleri sağlam çıkmamız stratejiyi doğru atmak açısından ve sürdürülebilir şirket hayatı oluşturması açısından çok önemli."