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Vodafone Business, ‘Future of Technology’ webinarında teknolojinin geleceğini gündeme taşıyacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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Vodafone Business, ‘Future of Technology’ webinarında teknolojinin geleceğini gündeme taşıyacak

Vodafone Business, Inbusiness Dergisi iş birliğiyle teknolojinin geleceğinin konuşulduğu ‘Future of Technology’ webinar serisine devam ediyor. 5 Temmuz’da düzenlenecek üçüncü webinarda ‘Siber Güvenlik’ konusu keynote konuşmacılar ve uzman panelistlerle birlikte masaya yatırılacak.

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