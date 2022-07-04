Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı! 126 milyar dolar

YOZGAT'TAN YÜZDE 237, BİNGÖL'DEN YÜZDE 157'LİK ARTIŞ

Yılın ilk yarısında ihracatını oransal bazda en fazla artıran il yüzde 237,1 ile Yozgat oldu. Bu kentin ihracatı 9,3 milyon dolardan 31,2 milyon dolara yükseldi.

Yozgat'ı yüzde 157,2 ile Bingöl ve yüzde 100,6 ile Kars izledi. Böylece ocak-haziran döneminde ülke genelinde 3 ilde artış oranı yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti.

İhracatını en çok artıran ilk 10 il arasında yüzde 95,7 ile Bitlis, yüzde 86,6 ile Nevşehir, yüzde 84,05 ile Tunceli, yüzde 73 ile Çorum, yüzde 63,4 ile Kilis, yüzde 58,7 ile Kırşehir ve yüzde 57,1 ile Aksaray yer aldı.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ADIYAMAN VE VAN'DA YAŞANDI

Söz konusu dönemde ihracatı en fazla düşen illerin başında yüzde 45,5 ile Adıyaman ve yüzde 45,3 ile Van geldi. Adıyaman'ın ihracatı 71,6 milyon dolardan 39 milyon dolara, Van'ın ihracatı ise 28,9 milyon dolardan 15,8 milyon dolara geriledi.

Van'ı yüzde 35,1 düşüşle Erzurum, yüzde 26,1 ile Niğde, yüzde 22,9 ile Yalova, yüzde 17,2 ile Trabzon, yüzde 14,8 ile Sinop ve yüzde 11,4 ile Batman izledi.