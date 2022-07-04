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THY'den transit yolcular için önemli hizmet! Ücretsiz İstanbul turu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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THY’den transit yolcular için önemli hizmet! Ücretsiz İstanbul turu

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcularına sunduğu hizmetlerinden biri olan ve pandemi döneminde durdurulan 'Touristanbul' projesi yeniden hayata geçirildi. Proje kapsamında uluslararası transit yolcular ücretsiz şehir turuyla İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

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