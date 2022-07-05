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2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?

2022 engelli aylığı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında maaşlarda değişim yaşandı. Hal böyle olunca Temmuz ayından itibaren engelli aylığının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?

2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Temmuz zammı sonrasında bir çok maaş merak konusu oldu. Hal böyle olunca engelli aylığı da sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?

YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 9 bin TL, en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu!

SSK 2000 SONRASI 3500 TL

SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL

BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL

EVDE BAKIM 3340 TL

%70 ve üzeri ENGELLİ MAAŞI 1842 TL OLDU

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

ENGELLİ MAAŞI - AYLIĞI NE KADARDI?

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.

Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.

YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.

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