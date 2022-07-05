TOGG’un görüntüsü gündeme oturdu! Solladığı otomobilin sürücüsü konuştu: Satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım

"HEYECANLA HIZLANARAK TOGG'U YAKALAMAYA…"

3 yıldır 400 HP gücünde 700 Nm torka sahip Jaguar I-PACE kullandığını ifade eden Savaş Keşcioğlu o anları şu sözlerle anlattı:

"İstanbul yönünde Osmangazi Köprüsü'ne doğru seyrederken saat 23.45-23.50 gibi TOGG'u gördük. O anda 90 km/s sabit hızla gidiyorduk. TOGG'da iki kişi vardı, biz de iki kişiydik. Gördükten sonra heyecanla hızlanarak TOGG'u yakalamaya ve videosunu çekmeye başladık."