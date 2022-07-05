TOGG’un görüntüsü gündeme oturdu! Solladığı otomobilin sürücüsü konuştu: Satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gece yarısı yolda yolculuk yaparken görüntülendi. TOGG'un o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Videonun sahibi olan Savaş Keşcioğlu de TOGG ile ilgili ilgi toplayan ifadeler kullandı. Keşçioğlu, "TOGG’u bu kadar yakından gördükten sonra şunu söyleyebilirim; satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin gururu TOGG'un C-SUV tipi, Osmangazi Köprüsü civarında deneme sürüşü yaparken kameralara yakalandı.
Yerli otomobilin yol tutuşu ve manevra kabiliyeti seyredenleri hayran bıraktı.
"HEYECANLA HIZLANARAK TOGG'U YAKALAMAYA…"
3 yıldır 400 HP gücünde 700 Nm torka sahip Jaguar I-PACE kullandığını ifade eden Savaş Keşcioğlu o anları şu sözlerle anlattı:
"İstanbul yönünde Osmangazi Köprüsü'ne doğru seyrederken saat 23.45-23.50 gibi TOGG'u gördük. O anda 90 km/s sabit hızla gidiyorduk. TOGG'da iki kişi vardı, biz de iki kişiydik. Gördükten sonra heyecanla hızlanarak TOGG'u yakalamaya ve videosunu çekmeye başladık."
"Belirttiğim gibi 3 yıldır performanslı elektrikli araç kullanıcısıyım. TOGG'u bu kadar yakından gördükten sonra şunu söyleyebilirim; satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım. Mevcut aracımı satıp bir tane almak istiyorum. Bir Türk vatandaşı, otomobil aşığı bir insan olarak lansman gününü ve aracın yollarda olacağı anı artık iple çekiyoruz."
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