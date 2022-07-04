Merkez Bankası'ndan yeni kararlar! Yüzde 50'ye çıkarıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Temmuz'dan itibaren Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye artırılmasına ve swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50'sinin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sepetinden oluşmasına karar verdi.
TCMB, Türk lirası işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatları değişiklikleri hakkında bankalara yazı gönderdi.
Yazıda, 2022 yılı Para ve Kur Politikası metninde, TCMB teminat havuzunda Türk lirası cinsi varlıkları destekleyici şekilde düzenlemeler yapılabileceği ve Açık Piyasa İşlemleri (APİ) fonlama yapısında Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) teminat olarak kullanımını artırıcı adımlar atılacağının duyurulduğu anımsatıldı.
Teminat sisteminde gerçekleştirilen düzenlemelerin 27 Mayıs ve 24 Haziran'da yürürlüğe gireceğinin bildirildiği aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:
"Liralaşma Stratejisi çerçevesinde atılan adımların devamı olarak, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılması kapsamında, 22 Temmuz 2022 itibarıyla uygulanmak üzere; Türk lirası İşlemleri Uygulama Talimatı ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatında yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranları tablolarında eklerde yer alan değişikliklerin yapılması ve bu çerçevede TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye artırılması, Döviz Piyasaları Müdürlüğü nezdinde tesis edilen tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50'sinin DİBS sepetinden oluşması, Bankalararası Para Piyasası işlemleri için DİBS teminat bulundurma koşulunun yüzde 50 olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür."
Yazıda, gelecek dönemde 2022 yılı Para ve Kur Politikası metni ile Liralaşma Stratejisi çerçevesinde Türk lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıklarının değerlendirilmeye devam edileceği vurgulanarak, güncellenen talimatlara Banka'nın internet sitesinden erişilebileceği bildirildi.
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