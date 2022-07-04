Temmuz ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte zam oranı...

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde geçici süreliğine sabit oranda yeni kira düzenlemesi yapılmıştı. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı nedir? 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte cevaplar...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Buna göre, 2022 Temmuz kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.