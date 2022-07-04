Temmuz ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte zam oranı...
Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni kira düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından gözler Temmuz ayı kira zammına çevrildi. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından kira artış oranının ne kadar uygulanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı nedir? 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte haberin detayları...
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde geçici süreliğine sabit oranda yeni kira düzenlemesi yapılmıştı. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı nedir? 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte cevaplar...
KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Buna göre, 2022 Temmuz kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.
2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.
2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
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