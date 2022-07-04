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Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı?

Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pek çok çalışanın beklediği asgari ücret zammı geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı?

Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düzenlenen toplantıların ardından yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Asgari Ücret yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikte "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" maddesi yer aldı.

Kararın, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

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