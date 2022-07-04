Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düzenlenen toplantıların ardından yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı?