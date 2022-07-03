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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması! Vergiden ne kadar feragat edildi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan asgari ücret açıklaması! Vergiden ne kadar feragat edildi?

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücret hakkında yaptığı açıklamada feragat edilen verginin 90,6 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.

İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama;

2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.

emmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL'lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL'ye yükselmiştir.

Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır.

Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz.

Detaylar gelecek...

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