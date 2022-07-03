Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan asgari ücret açıklaması! Vergiden ne kadar feragat edildi?

İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama;

2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.