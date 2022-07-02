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Son dakika: Varlık Barışında başvuru süreci uzadı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Son dakika: Varlık Barışında başvuru süreci uzadı

Son dakika... Varlık Barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süreci 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

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