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Son dakika: 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Son dakika: 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM’de kabul edildi

Son dakika... Ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3 bin 500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 5’inci Yasama Yılını tamamlayan Meclis, 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

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