3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak 2022? Torba Kanun Teklifi...

Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, TBMM Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 126 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla 115 bin 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.