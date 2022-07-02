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Son dakika | Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Son dakika | Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırıldı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu. Bakan Muş ihracatın "Yüzde 18.5 artışla 23,4 milyar dolar oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, açıklamasında şunları kaydetti;

Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.

2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık.

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