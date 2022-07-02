Son dakika | Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırıldı

Bakan Muş, açıklamasında şunları kaydetti;

Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.