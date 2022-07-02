Enflasyon beklentisi son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zammı için kritik farkı belirleyecek haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmayı bekliyor. 5 aylık farkın yüzde 35,64 oranında kesinleşmesi ardından haziran ayı enflasyon beklentisi de açıklandı. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı için geri sayım başladı. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam oranı netlik kazanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ
Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.
Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %61,63, aylık %3,83 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,64 artış gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %115,18 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %133,49, imalatta %115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %360,30 ve su temininde %70,02 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,21, dayanıklı tüketim malında %83,41, dayanıksız tüketim malında %106,82, enerjide %300,16 ve sermaye malında %79,08 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,46 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,22, imalatta %5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %38,49 ve su temininde %4,70 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,99, dayanıklı tüketim malında %3,57, dayanıksız tüketim malında %7,06, enerjide %27,65 ve sermaye malında %4,11 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış; %43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %44,33 ile giyim eşyası, %59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %360,30, ham petrol ve doğal gaz %250,13, kok ve rafine petrol ürünleri %246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 26 alt sektör daha düşük, 3 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Aylık en düşük artış; %0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,33 ile metal cevherleri, %1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %38,49, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %11,00, içecekler %10,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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- Enflasyon beklentisi son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
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