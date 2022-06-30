LPG ithalatı nisanda yıllık bazda arttı! Rakamlar açıklandı
Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 263 bin 237 ton oldu. LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 87 bin 781 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Yunanistan ve Irak oldu.
Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 664,7 artarak yaklaşık 51 bin 305 tona yükseldi. İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Lübnan, Romanya, İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.
LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 87 bin 781 ton oldu.
Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda toplam LPG satışı yaklaşık 277 bin 450 ton olarak gerçekleşti.
Yıllık bazda tüplü LPG satışı yüzde 19,4, dökme LPG satışı yüzde 7,9, otogaz satışı yüzde 1,2 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 3,1 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda satışlarda yüzde 80,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile tüplü LPG ve yüzde 2,8 ile dökme LPG izledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS taban puanları ve kontenjanları 2022: Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...
- LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?
- LGS SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN LİNKİ: MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? meb.gov.tr...
- 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?
- En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C'li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...
- 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır?
- Malatya deprem son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...
- En düşük emekli maaşı, aylığı ne kadar oldu, zam mı geldi? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 3.500 TL mi oldu?
- Türkiye'de 2021'de en çok evlenen sayısı hangi yaş gurubunda bulunmaktadır?
- MEB sonuç sorgulama ekranı: LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
- SED yardımı son dakika 2022 ne zaman yatacak? SED yardımı başvuruları devam ediyor mu?