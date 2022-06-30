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Öğrenci affı ve 3600 ek gösterge düzenlenmesini içeren teklif TBMM'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Öğrenci affı ve 3600 ek gösterge düzenlenmesini içeren teklif TBMM’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Komisyon, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Teklifin dünkü görüşmelerinde 34 maddesi kabul edilmişti. Komisyonun bugünkü çalışmasında teklif sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı maddeler hakkında bilgi verdi.

Komisyon çalışmalarına, maddeler üzerindeki görüşmeler ile devam ediyor.

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