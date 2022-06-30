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Son dakika: EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama | Temmuzda zam var mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: EPDK’dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama | Temmuzda zam var mı?

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.

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