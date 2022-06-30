Son dakika: Hububat alım fiyatları güncellendi!

Kirişci, "Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve 'Hububat Alim Primlerinin' temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir." dedi.

Bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin de prim ödemelerinin takip eden ay içinde ödeneceği bilgisini paylaşan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek 'Hububat Alim Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.