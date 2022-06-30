Son dakika: Hububat alım fiyatları güncellendi!
Son dakika haberi... TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve "Hububat Alım Primlerinin" Temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadının bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu belirtti.
Hasadın, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgede normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelendiğini ifade eden Kirişci, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının halen üreticinin elinde olduğunu ve ticarete konu edilmediğini söyledi.
Kirişci, "Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve 'Hububat Alim Primlerinin' temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir." dedi.
Bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin de prim ödemelerinin takip eden ay içinde ödeneceği bilgisini paylaşan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek 'Hububat Alim Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Kirişci, "TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu vesileyle tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz." dedi.
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