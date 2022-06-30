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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? SSK, Bağkur emeklisi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? SSK, Bağkur emeklisi...

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekliler maaşlarıyla birlikte ikramiye ödemelerini de alacak. Hal böyle olunca emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi merak ediliyor. Peki, emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? SSK, Bağkur emeklisi...

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekilier ikramiye ödemelerinin hesaplarında olacağı tarihi merak ediyor. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? SSK, Bağkur emeklisi...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Haziran ayının son günlerinde milyonlar 'Emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak' sorularına yanıt ararken,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HER YIL 2 KEZ ÖDENİYOR

Emekliler her yıl hem Ramazan Bayramı öncesi hem de Kurban Bayramı öncesi, 'Emekli bayram ikramiyesi' adı altında ödeme alıyor. Her emekli maaşı ne olursa olsun eşit miktarda bayram ikramiyesi alıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Yasa ilk çıktığı zaman 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında yüzde 10 zam alarak 1.100 TL olarak ödendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 TL OLARAK HESAPLARA YATACAK

2022 bayram ikramiyesi ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı sonunda ödendi. 2022 yılının ikinci emekli ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesi yine 1.100 TL olarak hesaplara geçecek.

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