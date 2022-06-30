Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? 30 Haziran Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Toplantı sona erdi...
Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında asgari ücretle ilgili müjdeyi verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Milyonlarca asgari ücretli toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Peki, Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? 30 Haziran Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Toplantı sona erdi...
Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? 30 Haziran Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrasında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Toplantının ardından asgari ücret zam oranının açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? 30 Haziran Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Toplantı sona erdi...
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor.
KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrette ara zammı görüştüğü ikinci toplantı sona erdi.
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.
Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?
Asgari ücret zam oranı hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.
Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda yarın açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.
Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer." şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.
Asgari ücret yüzde 20 artarsa 5.104 TL, yüzde 35 artarsa 5.742 TL olacak.
Peki ne kadar olur? Sosyal Güvenlik Uzmanı Çetin Ateş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ateş, "5.231 lira ile 5.954 lira arasında bir rakam çıkıyor. Mantıklı olan benim tahminim 5.500 TL ile 5.900 lira arasında bir rakamın netleştirileceği bunun Cumhurbaşkanımızın önüne sunulacağı Cumhurbaşkanımızın da takdiri olursa ilavesi olursa bir açıklama yapacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında bugün açıklanması beklenen asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
GÜN İÇİNDE NELER OLMUŞTU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) toplantıya davet etti.
"TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada, "Hem işçi tarafı hem devletimizin himayelerinde hem de işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacında mutabık olduk. Buraya isteyerek geldik. Vatandaşımızın beklentisinin karşılanması konusunda TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız. Enerji fiyatları dedik, yanı başımızda savaş var. Aynı belirsizlikler işçilerimizi iş sahiplerini etkiliyor. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılmasında TİSK elini taşın altına koyacaktır.
Son buluşmamızda 40 yıllık konuşulan hayata geçti. Onlardan bir tanesi yüzde 50'lik bir zam yapıldı. Sayın Bakanımız da çok iyi bilir. Asgari ücretten vergi alınmaması konusudur. Asgari ücretten vergi alınmıyor. 14 milyon çalışanın asgari ücret kadar kısmının vergi alınmaması bu komisyonun çıktısıdır.
Güzel bir mutabakat olmuştu. 3'lü imza ile kamu, işveren, işçi kesiminin mutabakatıyla tamamlanmıştı. Kıymetli çalışanlarımızı işletmelerimizi koruyan, ihracat yapan işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını ümit ediyorum." dedi.
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