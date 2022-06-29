Kurban Bayramı tatili için 1 milyon kişi plana başladı! Hangi turlar ilgi görüyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9,5 gün olacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın kararının ardından Arife günü ile birlikte 10 günü bulan izin için 1 milyon kişinin tatile çıkacağı belirtildi. Tatilcilerin çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlara da ilgi gösterdiği ifade edildi.
Arife günü ile birlikte 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl aynı haftaya denk geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından söz konusu iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz'u idari izin olarak açıklamasıyla 9,5 günlük tatil, hem tatile çıkacakları hem de turizmcileri sevindirdi. Arife gününde yarım gün yıllık izin alan vatandaşların, 10 gün tatil yapması da mümkün oluyor.
"BAYRAM DÖNEMİNDE İSTANBUL'DA DOLULUKLARIN ORTALAMA YÜZDE 80-90'LARDA SEYRETMESİNİ BEKLİYORUZ"
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yaptığı açıklamada, bayram döneminde hem yerli hem yabancı turist talebinde canlılık beklediklerini ifade ederek, "Resortlarda hem yerli hem yabancı talebi dikkati çekerken, İstanbul otellerinde de yabancı ziyaretçiler açısından yoğunluk olacak." dedi.
Tatilcileri uyaran Eresin, şunları kaydetti:
"Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları konusunda tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarmak isteriz. Dolandırıcılar, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açıyor, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağlıyor. Aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılıyorsa bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolü mutlaka yapılmalı. Online siteler üzerinden satın alım sonrası, otelden de rezervasyonlarının yapıldığının teyit edilmesini ısrarla tavsiye ediyoruz."
"BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜNE ÇIKARILMASI VE BUNUN ERKEN AÇIKLANMASI TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİĞE POZİTİF YANSIYACAK"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve bunun erken açıklanmasının turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımız zaten planlamalarını ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmıştı. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Acentelerimiz vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakama ailelerini ziyaret edenleri de eklediğimizde sayı çok daha artıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bayram dönemi için beklenen dolulukların, destinasyon ve tesis bazlı değişim göstermekle birlikte tatil dönemi yaklaştıkça ilginin genel olarak arttığı aktarılarak, "Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bayramda popüler destinasyon ve otellerde dolulukların yüksek rakamlara çıkmasını öngörüyoruz." denildi.
Bayram dönemi rezervasyonlarında Ege Bölgesi'nde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme'nin ön plana çıktığı bildirilen açıklamada, Akdeniz Bölgesi'nde Kemer, Alanya, Belek ve Lara bölgelerine talep bulunduğu, Karadeniz Bölgesi'nde de hareketliliğin mevcut olduğu, aynı zamanda kültür turlarına da yoğun ilgi bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, son dakika rezervasyonlarda ise genellikle yakın bölge tercihlerinin öne çıktığı belirtilerek, "Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor." ifadeleri kullanıldı.
Kurban Bayramı döneminde vatandaşların bütçelerine göre farklı turizm segmentlerinde tatil planlaması yaptığı aktarılan açıklamada, "Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1.400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin TL'den başlıyor. Bununla birlikte bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor." denildi.
"VATANDAŞLARIMIZIN PLANLAMALARINI BİR AN ÖNCE YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"
Seyahat acentelerinin katılımı ile erken rezervasyon kampanyasının 19 Kasım 2021'de Antalya'da TÜRSAB Turizm Kongresi sırasında başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Erken rezervasyon döneminde acentelerimiz yüzde 50'ye varan indirimlerle uygun fiyatlı tatil olanaklarını vatandaşlarımıza sundular ve ciddi bir talep gördüler. Erken rezervasyon döneminde rezervasyon olanağı yakalayamayan vatandaşlarımız için de seyahat acentelerimiz talebi karşılayabilmek adına alternatif turizm ürün ve segmentlerinde kampanyalı rezervasyon fırsatları sunabiliyor. Tatil finansmanı noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız içinse TÜRSAB-Fibabanka iş birliğinde 'Tatil Kredisi' uygulamasını devreye almış durumdayız. Anlaşma kapsamında tatilseverler, bankaya gitmeden seyahat acentelerinin ofisleri ya da online satış platformları üzerinden 50 bin TL'ye kadar tatil kredisi başvurusunda bulunabilecek. Uzun vade ve kolay ödeme alternatifli tatil kredileri, 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu çerçevede henüz rezervasyon yaptırmamış olan vatandaşlarımızın seyahat acentelerimizle irtibata geçerek planlamalarını bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz."
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