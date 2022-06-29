Kurban Bayramı tatili için 1 milyon kişi plana başladı! Hangi turlar ilgi görüyor?

"BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜNE ÇIKARILMASI VE BUNUN ERKEN AÇIKLANMASI TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİĞE POZİTİF YANSIYACAK"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve bunun erken açıklanmasının turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımız zaten planlamalarını ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmıştı. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Acentelerimiz vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakama ailelerini ziyaret edenleri de eklediğimizde sayı çok daha artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bayram dönemi için beklenen dolulukların, destinasyon ve tesis bazlı değişim göstermekle birlikte tatil dönemi yaklaştıkça ilginin genel olarak arttığı aktarılarak, "Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bayramda popüler destinasyon ve otellerde dolulukların yüksek rakamlara çıkmasını öngörüyoruz." denildi.