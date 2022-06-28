Milyonlarca kamu çalışana sosyal destek artıyor! Başarılı memurun ek ödemesi artacak

Ek gösterge artışıyla en yüksek devlet memuru maaşının artması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bazı personelin ilave ödemelerini de artıracak. Sadece birinci derece için değil, tüm derecelerde artış yapılacak. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2 bin 236 liradan 2 bin 380 liraya çıkacak.