Milyonlarca kamu çalışana sosyal destek artıyor! Başarılı memurun ek ödemesi artacak
Hükümet, milyonlarca memur, emekli, asgari ücretlinin gelirini artırmak için çalışmalara hız verirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle sosyal hak ve yardımların tutarı da artacak. Ek göstergede 600 puanlık artış memurun gelir kalemlerini de yükseltecek. Aile, doğum, ölüm, giyecek-yiyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak
Hükümet, milyonlarca memur, emekli, asgari ücretlinin gelirini artırmak için çalışmalara hız verirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle sosyal hak ve yardımların tutarı da artacak.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Ek göstergede 600 puanlık artışla birlikte en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemeler, gelir kalemleri de yükselecek. Aile, doğum, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak.
TÜM DERECELERDE ARTIŞ
Ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı-derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.
Bütün çalışanlara 600 puanlık ek gösterge artışı nedeniyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak birçok veri güncellenecek. Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memuru aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla hesaplanıyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor.
BAŞARILI MEMURA ÖDÜL ARTACAK
Üstün başarı belgesi alan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar (4 bin 756 lira) ödül verilirken, ek özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarları, kalkınmada öncelikli yörelere göre ödenen ek tazminat, maaşı artıran özel hizmet tazminatı da artacak. Bazı unvandaki personele yüzde 20-30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.
Ek gösterge artışıyla en yüksek devlet memuru maaşının artması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bazı personelin ilave ödemelerini de artıracak. Sadece birinci derece için değil, tüm derecelerde artış yapılacak. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2 bin 236 liradan 2 bin 380 liraya çıkacak.
KAMU İŞÇİSİNİN KIDEM TAVANI YÜKSELİYOR
Ek gösterge düzenlemesiyle ölen devlet memurunun yakınlarına ödenek ölüm yardımı tutarı 4 bin 756 liraya çıkacak. Belediyeler, il özel idarelerindeki kamu çalışanlarının sosyal denge tazminatı 2 bin 855 liraya yaklaşacak. İş Kanunu'na tabi işçilerin kıdem tazminatları yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.
Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınıyor. İdari İşler Başkanı'nın emekli ikramiyesine bağlı artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı da yükselecek. Ek gösterge düzenlemeleri kamu çalışanlarının aldığı aile, doğum, giyecek, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı kalemlerinin her birine de yansıyacak.
ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENİYOR
Çalışanlar arasında derece, kademe nedeniyle yaşanan dengesizlikler son bulurken 450 çeşit maaş da yeniden belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün kamu çalışanlarının yaptığı işe göre ücretlerinin yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...
- NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ayın kaçında toplanacak? Açıklama geldi...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...
- KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?
- Asgari ücret zammı için müjde! "Önümüzdeki hafta belli olacak!" Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...
- Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi! Açıklama için tarih verdi! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
- Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?
- KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?
- Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark...
- Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olacak? SON DAKİKA HABERLER