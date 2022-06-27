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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde art arda atılan ekonomik adımlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık BDDK'nın yeni ekonomi düzenlemesine ilişkin açıklamasında "Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir." dedi.

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