Toryumlu milli hamle! TOGG’a nükleer güç: Türkiye kulübe giriyor

Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle nükleer teknoloji kulübene giriyor. Enerjide artan fiyatlardan sonra sanayici toryumla çalışan yerli nükleer santrali için yoğun mesai yürütüyor. Bu santraller, TOGG'un elektrikli otomobillerinden kurulan askeri üstlerin enerji, elektrik, ısınma ihtiyacını da karşılayacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, elektrikte Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu belirterek, "TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler, daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak. Sadece TOGG için büyük bir termik santrali oraya tahsis etmeniz gerekiyor. Bizim önerdiğimiz nükleer santrali suya ihtiyaç olmadığı için her yere kurabiliyorsunuz" dedi.