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Benzin motorin indirim son dakika: Brent petrol düşüşü sürüyor! 27 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Benzin motorin indirim son dakika: Brent petrol düşüşü sürüyor! 27 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petrol fiyatları geçen hafta dolar bazında %9'dan fazla gerileme kaydetti. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? Mazot fiyatlarına indirim var mı?

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? Mazot fiyatlarına indirim var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gözler akaryakıt için gelecek açıklamalara çevrildi. Bu noktada 27 Haziran güncel akaryakıt fiyatları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 27 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI?

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.

İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

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