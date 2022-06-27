Emekli ikramiyesi için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Diğer yandan ödemelerde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiye ödemelerinin hesaplara yatış tarihi ve miktarı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene de 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında bayram ikramiyelerinin verilmesi bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 4-7 temmuz arasında tamamlanması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2022, KAÇ TL?
İlk bayram ikramiyesi, nisan ayının sonunda Ramazan Bayramı için emeklilerin hesaplarına yattı. Şimdi ise Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi bekleniyor. Tüm emeklilerin gözü hesaplarında duruyor. Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2200; yani Kurban Bayramı için 1100 TL'dir.
KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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- Emekli ikramiyesi için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
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