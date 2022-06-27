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Son dakika: Döviz bürolarında kimlik tespitinde yeni gelişme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika: Döviz bürolarında kimlik tespitinde yeni gelişme

Son dakika haberi... Döviz alım satımında yeni bir gelişme yaşandı. Gelir İdaresi Başkanlığı: Döviz alış ve satış işlemlerinde vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınır 5 bin Amerikan doları olarak belirlenmiştir.

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