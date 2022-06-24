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Varlık Barışı başvuruları 30 Haziran’da sona eriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Varlık Barışı başvuruları 30 Haziran’da sona eriyor

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarını vergi ödemeden ve herhangi bir şekilde vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de kayıt altına almak üzere başlatılan Varlık Barışı uygulaması için son gün 30 Haziran. Eski Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, “Beyan edilen varlıklara ilişkin herhangi bir vergi alınmayacak. Ayrıca varlığın kaynağına ilişkin olarak bir tarhiyat ve vergi incelemesi yapılamayacak. Bu varlıkları da mükellefler serbestçe kullanabilecekler” dedi.

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