Emekli ve memur maaşları bayram önce yatacak mı? Emekli maaşları ayın kaçında yatar 2022? Ödeme tarihleri...
Emekli ve memur maaşları bayram önce yatacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler maaş ödemelerine çevrildi. Milyonlarca emeki ve memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Emekli ve memur maaşları bayram önce yatacak mı? Emekli maaşları ayın kaçında yatar? Ödeme tarihleri...
Emekli ve memur maaşları bayram önce yatacak mı? Emekli maaşları ayın kaçında yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki ay aylıkları artacak olan memur ve emekliler, maaş ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, Emekli ve memur maaşları bayram önce yatacak mı? Emekli maaşları ayın kaçında yatar? Ödeme tarihleri...
MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Memur maaşları her ayın 15'inde, SSK'lı emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşları ise 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Geçtiğimiz dönemlerde maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Emekli ve memurları ilgilendiren konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
EMEKLİ MAAŞI HANGİ GÜN YATAR?
SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.
SSK'LI (4A)
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
BAĞKUR'LU (4B)
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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