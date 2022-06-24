Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Ödeme tarihleri...
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri, bayram öncesi hesaplara yatırılacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Ödeme tarihleri...
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak olan ikramiyelerle elini rahatlatacak olan emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde paralarını banka hesaplarından alabilecek. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Ödeme tarihleri...
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bu durumda emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz'un ilk haftası yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. İlerleyen günlerde netlik kazandığında haberimizde yer vereceğiz.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak verilmişti. 2022 Kurban Bayramı için de emekli ikramiyesi tutarının 1100 TL olması öngörülüyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak.
İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Başvuru gerekmiyor; bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.
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