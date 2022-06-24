Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak olan ikramiyelerle elini rahatlatacak olan emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde paralarını banka hesaplarından alabilecek. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Ödeme tarihleri...