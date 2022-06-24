4 milyon aileye 7200 TL destek! Başvurular 27 Haziran’da başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

TOPLUMUN ADALET DUYGUSU ZEDELENDİ

Pınar Gültekin davasındaki karara ve haksız tahrik indirimine ilişkin değerlendirmesi sorulan Yanık, davanın henüz gerekçeli kararının çıkmadığını ama süre tutum dilekçelerini verdiklerini, gerekçeli karar çıktıktan sonra da ayrıntılı itirazlarını dosyaya sunacaklarını söyledi.

Yanık, Pınar Gültekin davasında bir tasarlama olduğunun çok açık olduğunu vurgulayarak, "Tasarlamanın olduğu bir ortamda haksız tahrik kararı veremezsiniz. Yani hukuken çok tartışmalı bir karardan bahsediyoruz." diye konuştu.

Derya Yanık, "Ben sadece şu anlamda çok üzgünüm. Bakın bu davalar Pınar Gültekin'in, onun manevi hatırasının, ailesinin, hukukun cezalandırma yetkisiyle beraber manen tatmin olmasının yanında, mağdurun hakkını telafi edersiniz, tazmin edersiniz. Ama bir de bu işin kamuoyu tarafı vardır, toplum tarafı vardır. Toplumun da adalet duygusunun tatmin edilmesi gerekir. Sonra bir de caydırıcı etkisinin olması lazım. Bu haksız tahrik kararı hem toplumun adalet duygusunu, zaten Pınar Gültekin'in ailesi için yani adalet duygusunun zedelendiği çok açık ifadelerinden ama toplumun da adalet duygusu son derece zedelendi." diye konuştu.