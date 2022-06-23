Son dakika! 6. Yargı Paketi Meclis’ten geçti! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası geldi

EN AZ 3 MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILMA ŞARTI

Yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenecek. Temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacak. Halihazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacak. Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında düzenleme yapılacak. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı eklenecek.