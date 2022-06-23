Son dakika! 6. Yargı Paketi Meclis’ten geçti! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası geldi
Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ile savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak. Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı tespit edilen şahıslara 1 seneye 3 seneye kadar hapis cezası verilecek. İşte ayrıntılar…
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak.
STOKÇULARA HAPİS GELDİ
Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİ
24 maddeden oluşan 6. yargı paketinin içeriği şöyle:
Yasa teklifi, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu', 'Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler öngörüyor.
3 SENEYE KADAR HAPİS CEZASI
Buna göre; Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak 'fiyatları etkileme' suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılacak. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI OLUŞTURULACAK
Ayrıca hakim adaylığı kurumu kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığı kurulacak. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcıları, görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacak. İyi yetiştirilmeleri amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim verilecek. Yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisi'nde yüz yüze eğitim alacak.
EN AZ 3 MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILMA ŞARTI
Yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenecek. Temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacak. Halihazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacak. Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında düzenleme yapılacak. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı eklenecek.
NOTERLER TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ YAPACAK
Hukuki işlem güvenliğinin artırılması ve noterlik hizmetinin daha iyi sunulabilmesi amacıyla 'Noterlik Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Açılacak yeni noterliklere, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkanı getirilecek.
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