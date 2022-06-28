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Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Antalya Havalimanı’nda uçuş rekoru kırıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Havalimanı'na bir günde 1003 uçağın iniş kalkış yaparak rekor kırıldığını, 81 bin 104 yabancı misafirin geldiğini söyledi.

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