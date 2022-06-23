Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK beklenti anketi...
Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Temmuz ayında açıklanacak rakamlar ile emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK beklenti anketi...
Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi için detaylar merak ediliyor. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK beklenti anketi...
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam oranı netlik kazanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ
Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.
Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %61,63, aylık %3,83 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,64 artış gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %115,18 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %133,49, imalatta %115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %360,30 ve su temininde %70,02 artış olarak gerçekleşti.
Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,21, dayanıklı tüketim malında %83,41, dayanıksız tüketim malında %106,82, enerjide %300,16 ve sermaye malında %79,08 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,46 arttı
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